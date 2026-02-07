WWE | Tiffany Stratton piani audaci e un occhio al passato dopo la qualificazione per elimination chamber

Dopo tre mesi di assenza, Tiffany Stratton torna in scena alla Royal Rumble di Riyadh e subito si mette in evidenza. La ex campionessa femminile della WWE ha conquistato la qualificazione per il prossimo evento Elimination Chamber, dimostrando di avere piani ambiziosi e un occhio attento al passato. La sua performance ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. Ora, tutti aspettano di vedere come proseguirà il suo percorso.

Tiffany Stratton ha messo gli occhi sul premio dopo la grande vittoria a WWE SmackDown. L’ex campionessa femminile della WWE Tiffany Stratton è tornata in azione alla Royal Rumble di Riyadh dopo tre mesi di assenza. Stratton ha dovuto arrendersi alla Rumble quando Liv Morgan ha trovato il modo di ottenere una vittoria, ma la sua prestazione è stata notevole come ci si aspettava. Nell’ultima puntata SmackDown, a Charlotte, Tiffany Stratton ha ottenuto una grande vittoria su Lash Legend e Chelsea Green in un match di qualificazione per l’Elimination Chamber femminile. La Stratton ha ottenuto la vittoria grazie al Prettiest Moonsault Ever su Chelsea Green. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

La WWE sta pensando a un match tra CM Punk e Finn Balor per il titolo mondiale durante Elimination Chamber 2026.

Tiffany Stratton ha ricevuto l'autorizzazione medica per tornare in campo.

