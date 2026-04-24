WTA Madrid | Cirstea elimina Grant al secondo turno Errani-Paolini vincono nel doppio

Nel torneo WTA di Madrid, la giocatrice di 18 anni ha affrontato una sfida contro una tennista rumena classificata al 26° posto del ranking mondiale. Nonostante abbia perso in due set, 6-2 e 7-6, ha combattuto nel secondo parziale, arrivando a servire per il set sul 5-4. Nel doppio, invece, le italiane Errani e Paolini hanno ottenuto una vittoria nel loro match.

Si ferma al secondo turno il cammino di Tyra Grant nel WTA 1000 di Madrid. La diciottenne azzurra, numero 262 del mondo, esce di scena con il punteggio di 6-2 7-6 contro la rumena Sorana Cirstea, numero 26 del ranking WTA. Nonostante il divario di classifica, Grant non si arrende e tiene botta nel secondo set, arrivando addirittura a servire per il parziale sul 5-4. La rimonta della Cirstea è però inesorabile: la rumena recupera lo svantaggio e porta la sfida al tie-break, dove ha la meglio sulla giovane italiana. Tennis Internazionali d’Italia BNL, Tyra Caterina Grant (ITA), Rome, May 7, 2025. Foto Felice Calabro’ Buone notizie invece dal tabellone di doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero uno del torneo, esordiscono con una vittoria.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e YastremskaUn nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells. LIVE Grant-Cirstea 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la romena chiude il primo set con un doppio breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. Contenuti utili per approfondire LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 7-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esordio vincente e combattuto per la coppia azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto ... oasport.it WTA Madrid 2026, Errani/Paolini piegano Kichenok/Ninomiya e accedono agli ottavi di finaleNell'incontro valevole per il primo turno del tabellone di doppio femminile del torneo WTA di Madrid Sara Errani/Jasmine Paolini piegano Nadia ... oasport.it