LIVE Paolini-Baptiste 5-7 3-6 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurra si arrende ad una grande statunitense

Nella partita di oggi al torneo di Madrid, l’atleta italiana ha affrontato una giocatrice statunitense in un match che si è concluso con il punteggio di 5-7, 3-6. Durante l’incontro, l’italiana ha realizzato il 62% di prime palle, conquistando il 60% dei punti con esse. Nonostante gli sforzi, non è riuscita a superare l’avversaria, che si è imposta con due set netti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 L’azzurra piazza il 62% di prime palle con le quali raccoglie il 60% dei punti, ma non è bastato. Paolini ripartirà dal Masters 1000 di Roma, nel corso del quale dovrà difendere il titolo: servirà la miglior Jasmine possibile. 18.58 Niente da fare per Paolini che si deve arrendere ad una grande Baptiste che accede cosi agli ottavi di finale del WTA di Madrid. La statunitense piazza ben 14 ace con la prima che è entrata il 58% delle volte e con la quale ha ottenuto il 73% dei punti. 5-7, 3-6 GAME, SET AND MATCH! Vince Baptiste, che ha giocato una partita incredibile al servizio. La statunitense chiude con lo smash.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste 5-7 3-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra si arrende ad una grande statunitense Notizie correlate LIVE Paolini-Baptiste 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Finisce in corridoio il rovescio lungolinea dell’azzurra. LIVE Paolini-Baptiste 5-7 1-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la statunitense annulla quattro palle break e resta in vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Lunga la risposta di dritto diagonale di Paolini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Grant-Cirstea: highlights Wta Madrid. LIVE Paolini-Baptiste 5-7 2-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra sotto di un break nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 In caso di vittoria, la tennista toscana affronterebbe la svizzera Bencic agli ottavi di finale dopo che ... oasport.it Madrid: Paolini sconfitta in 2 set al terzo turno da BaptisteJasmine Paolini viene sconfitta da Hailey Baptiste al terzo turno del Wta 1000 di Madrid. L'azzurra, numero 9 della classifica Wta, cede 7-5 6-3 alla statunitense, numero 32 del mondo, in un'ora e 49 ... ansa.it Madrid Open: Paolini fuori dal singolare Si ferma al secondo turno la corsa di Jasmine Paolini nel tabellone di singolare a Madrid. La n. 1 d’Italia ha ceduto il passo alla statunitense Hailey Baptiste, che si è imposta con il punteggio di 7-5, 6-3. È stato - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com