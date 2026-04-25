WTA Madrid 2026 Sabalenka agli ottavi Paolini esce di scena si ritira Swiatek

Nel torneo WTA 1000 di Madrid del 2026, sono stati definiti i primi ottavi di finale. La giocatrice italiana rimasta nel tabellone, Jasmine Paolini, è stata eliminata dopo aver perso in due set contro Hailey Baptiste. La testa di serie, Swiatek, si è ritirata nel corso del suo match, lasciando il torneo senza di lei. La numero uno del seeding, Sabalenka, ha invece raggiunto gli ottavi di finale.

Si sono delineati i primi ottavi di finale nel torneo WTA 1000 di Madrid. Esce di scena anche l’ultima italiana in tabellone, v isto che Jasmine Paolini è stata sconfitta in due set da una scatenata Hailey Baptiste. L’americana ha offerto una prestazione incredibile con ben 45 vincenti, andando a chiudere in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Adesso l’americana affronterà la svizzera Belinda Bencic, che ha battuto la russa Diana Shnaider per 6-2 7-6. Non sbaglia Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha sconfitto la rumena Jaqueline Cristian con un perentorio 6-1 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026, Sabalenka agli ottavi. Paolini esce di scena, si ritira Swiatek Notizie correlate WTA Madrid 2026, Paolini vince in rimonta. Agli ottavi anche Sabalenka e Swiatek, eliminata SvitolinaSi sono delineati gli ottavi di finale nella parte alta del tabellone del WTA 1000 di Madrid. WTA Indian Wells 2026, Sabalenka e Anisimova agli ottavi, Gibson sfiderà Paolini. Si ritira GauffIl torneo di Indian Wells inizia l’allineamento agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte alta del tabellone di singolare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il tabellone del Wta 1000 di Madrid; Madrid su SuperTennis: tutte contro Sabalenka; Tennis ATP e WTA · Madrid Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona Swiatek. WTA Madrid 2026, Sabalenka agli ottavi. Paolini esce di scena, si ritira SwiatekSi sono delineati i primi ottavi di finale nel torneo WTA 1000 di Madrid. Esce di scena anche l'ultima italiana in tabellone, visto che Jasmine Paolini è ... oasport.it Sabalenka trionfa a Madrid con un colpo 'della vita': attende FedererSabalenka incanta Madrid con il 'colpo della vita' e attende il commento di Federer dopo la vittoria su Cristian ... it.blastingnews.com ULTIM'ORA TENNIS Wta Madrid, Jasmine #Paolini fuori al 3° turno Sconfitta dall'americana Bapiste (7-5, 6-3) #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com Jasmine Paolini si ferma al terzo turno a Madrid, sconfitta dall’americana che agli ottavi sfiderà Belinda Bencic @bmwitalia - facebook.com facebook