Al torneo WTA 1000 di Madrid sono stati definiti gli incontri degli ottavi nella parte alta del tabellone. Tra le giocatrici che sono avanzate, ci sono Sabalenka e Swiatek, mentre Svitolina è stata eliminata. Nella partita di esordio, Jasmine Paolini ha vinto in rimonta contro la tedesca Laura Siegemund, conquistando così un passaggio al turno successivo.

Si sono delineati gli ottavi di finale nella parte alta del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Jasmine Paolini scaccia via qualche fantasma e vince all’esordio, superando in rimonta la tedesca Laura Siegemund. Un inizio di partita decisamente complicato per la toscana, che si è poi sbloccata, andando a vincere per 3-6 6-2 6-4 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. La numero otto del seeding affronterà ora l’americana Hailey Baptiste, che ha dominato contro la wild card spagnola Kaitlin Quevedo per 6-1 6-4. Buona la prima per Aryna Sabalenka, che ha superato in due set l’americana Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Madrid 2026, Paolini vince in rimonta. Agli ottavi anche Sabalenka e Swiatek, eliminata Svitolina

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