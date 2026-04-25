Durante la World Boxing Cup in Brasile, due pugili italiani hanno affrontato le sfide sul ring tra il pomeriggio e la notte. Uno di loro, Gabriele Guidi Rontani, è riuscito a raggiungere la semifinale, mentre l’altro, Caruso, si è fermato prima di questa fase. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti provenienti da varie nazioni, con gli italiani che hanno partecipato attivamente alle gare.

Sono due i pugili italiani che hanno preso la via del ring tra il pomeriggio e la notte della World Boxing Cup in Brasile. A Foz do Iguacu, città fondata poco più di un secolo fa e sita all’interno dello stato del Paraná, nonché ben nota per le sue cascate, la prima tappa della rassegna di recente creazione da parte della World Boxing mantiene un che di tricolore al suo interno. Disputati i quarti di finale: negli 85 kg a Paolo Caruso non è andata bene. il pugile delle Fiamme Oro è stato costretto a cedere per verdetto non unanime dei giudici di fronte al kazako Aibaruly Sultanbek. In particolare il punteggio definitivo è di 1-4. Oggi, dunque, saranno due gli italiani impegnati.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Boxing Cup 2026: Gabriele Guidi Rontani va in semifinale, si ferma Caruso

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