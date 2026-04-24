A Foz do Iguaçu, in Brasile, si svolge la World Boxing Cup, evento di pugilato dilettantistico con dodici atleti italiani in gara. Tra i protagonisti della giornata, Dean Chime ha ottenuto l’accesso alle semifinali grazie a un walkover, senza dover combattere. L’Italia ha subito tre eliminazioni, riducendo il numero di pugili ancora in corsa nella competizione.

A Foz Do Iguaçu (Brasile) prosegue la World Boxing Cup, competizione di pugilato dilettantistico a cui l’Italia partecipa con dodici atleti (otto uomini e quattro donne). La quarta giornata di combattimenti sul ring sudamericano si è rivelata complicata per la nostra Nazionale, con ben tre sconfitte e una sola vittoria, arrivata tra l’altro per walkover. Dean Nwokedi Chime ha approfittato della rinuncia dell’inglese Scott per accedere alle semifinali della categoria fino a 90 kg e così il nostro peso massimo tornerà in scena nella giornata di sabato 25 aprile per incrociare il brasiliano Isaias: sfida al padrone di casa per meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, intanto il podio è garantito per il promettente azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dean Chime sfrutta il walkover e vola in semifinale alla World Boxing Cup. Tre cocenti eliminazioni per l’Italia

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