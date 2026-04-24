World Boxing Cup Italia a due facce | Chime vola in semifinale ma il bilancio di giornata resta amaro

La quarta giornata della World Boxing Cup si è svolta a Fox do Iguaçu, in Brasile, e ha portato risultati diversi per gli italiani. Da un lato, il pugile Chime ha raggiunto le semifinali, mentre dall’altro l’intera giornata si è conclusa con un bilancio complessivamente negativo. La competizione, che coinvolge atleti di varie nazioni, prosegue tra successi e delusioni per la squadra italiana.

La quarta giornata della World Boxing Cup di Fox do Iguaçu, in Brasile, lascia all’Italia una sensazione contrastante. Da una parte c’è la bella notizia rappresentata da Dean Nwokedi Chime, già certo del podio nella categoria fino a 90kg; dall’altra, però, pesano tre eliminazioni che rendono il bilancio complessivo della giornata piuttosto amaro per la spedizione azzurra. In una competizione che vede l’Italia impegnata in dodici atleti, il giovedì sudamericano ha regalato una sola promozione e diversi rimpianti. Il passaggio più lieto porta la fama di Dean Nwokedi Chime, che ha beneficiato della rinuncia dell’inglese Scott e ha così raggiunto direttamente la semifinale dei 90kg.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Dean Chime sfrutta il walkover e vola in semifinale alla World Boxing Cup. Tre cocenti eliminazioni per l’ItaliaA Foz Do Iguaçu (Brasile) prosegue la World Boxing Cup, competizione di pugilato dilettantistico a cui l’Italia partecipa con dodici atleti (otto... Boxe, l’Italia debutta con 5 vittorie nella World Boxing Cup: Chime e Gemini ai quartiA Foz Do Iguaçu (Brasile) è incominciata la prima tappa della World Boxing Cup, a cui l’Italia prende parte con dodici pugili (otto uomini e quattro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: World boxing Cup 1° STAGE BRAZIL 2026 - SORTEGGI ITABOXING; L’Italia soffre in World Boxing Cup: cinque sconfitte pesanti, Malanga e Baldassi si fermano; World boxing Cup 1° STAGE BRAZIL 2026 - ITABOXING MATCHDAY 1 | RISULTATI; Dean Chime sfrutta il walkover e vola in semifinale alla World Boxing Cup. Tre cocenti eliminazioni per l’Italia. World Boxing Cup, Italia a due facce: Chime vola in semifinale, ma il bilancio di giornata resta amaroLa quarta giornata della World Boxing Cup di Fox do Iguaçu , in Brasile, lascia all'Italia una sensazione contrastante. Da una parte c'è la bella notizia rappre ... sportface.it Dean Chime sfrutta il walkover e vola in semifinale alla World Boxing Cup. Tre cocenti eliminazioni per l’ItaliaA Foz Do Iguaçu (Brasile) prosegue la World Boxing Cup, competizione di pugilato dilettantistico a cui l'Italia partecipa con dodici atleti (otto uomini e ... oasport.it Dean Chime sfrutta il walkover e vola in semifinale alla World Boxing Cup. Tre cocenti eliminazioni per l’Italia - x.com World Boxing Cup 1º Stage 2026 Brazil - Foz Do Iguacu Rafain Palace Hotel - 20-26 Apr. Itaboxing Matchday 4 | 23/4 Clip 2ª Sessione 4º 75 Kg F: Gemini vs Santos 0-5 #Pugilato #Boxing #Boxer #WorldBoxing #Brazil - facebook.com facebook