Wolves-Tottenham in diretta | squadre confermate e formazioni complete in Premier League canali TV live streaming

Sabato al Molineux si disputerà la partita di Premier League tra Wolves e Tottenham. Le formazioni ufficiali sono state rese note e i nomi dei giocatori titolari sono stati comunicati. La sfida, molto attesa, sarà trasmessa in diretta sui canali televisivi dedicati e disponibile anche in live streaming online. La partita si inserisce nel calendario della massima divisione inglese e coinvolge due squadre alla ricerca di punti importanti in classifica.

2026-04-25 14:54:00 Il web non parla d’altro: Wolves e Tottenham hanno nominato le squadre titolari per l’incontro di Premier League sabato al Molineux. I padroni di casa retrocessi hanno perso le ultime due partite con un punteggio complessivo di 7-0 e sono ultimi in classifica, tre punti dietro il Burnley penultimo. Con cinque partite rimanenti, gli Spurs sono due punti dietro al West Ham, quartultimo, che sabato ospita l’Everton al decimo posto (15:00 BST). 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla formazione di Wolves vs Tottenham nella Premier League 202526, oltre a dettagli su come guardarla. I Wolves confermano la squadra titolare contro il Tottenham.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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West Ham-Wolverhampton 4-0: gol e highlights | Premier League

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