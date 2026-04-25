Fulham-Aston Villa in diretta | squadre confermate e formazioni complete in Premier League canali TV live streaming

Le formazioni ufficiali delle squadre sono state annunciate in vista del match di Premier League tra Fulham e Aston Villa, previsto per sabato a Craven Cottage. Le squadre hanno confermato i giocatori titolari che scenderanno in campo, e i dettagli su canali TV e diretta streaming sono stati resi noti. La partita è molto attesa dai tifosi e sta attirando l’attenzione sull’intera giornata di campionato.

2026-04-25 12:28:00 Il web non parla d’altro: Fulham e Aston Villa hanno nominato le loro squadre titolari per il loro incontro di Premier League sabato a Craven Cottage. Una seconda vittoria casalinga consecutiva manderebbe i Cottagers a pari punti con il Chelsea, ottavo in classifica, anche se la squadra di Marco Silva ha vinto una delle ultime sei partite in tutte le competizioni, non riuscendo a segnare cinque volte lungo il percorso. Il Villa, quarto in classifica, inizia a pari punti con il Manchester United, terzo in classifica, e tre di vantaggio sul Liverpool immediatamente sotto di loro, avendo vinto le ultime due partite come parte di una serie di sei partite di imbattibilità in tutte le competizioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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