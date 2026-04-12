Chelsea vs Manchester City in diretta | squadre confermate e formazioni complete in Premier League canali TV live streaming

Domenica allo Stamford Bridge si affrontano Chelsea e Manchester City in una partita valida per la Premier League. Le formazioni ufficiali delle due squadre sono state rese note e trasmesse attraverso i canali televisivi e lo streaming live. La sfida rappresenta un momento importante del campionato, con i giocatori pronti a scendere in campo per i 90 minuti di gioco. La partita sarà visibile in diretta per gli appassionati che seguiranno l’evento.

2026-04-12 17:08:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Chelsea e Manchester City hanno nominato le squadre titolari per l’incontro di Premier League domenica allo Stamford Bridge. I padroni di casa partono a quattro punti dal Liverpool, che occupa quella che probabilmente sarà l’ultima posizione di qualificazione alla Champions League della prossima stagione, con una partita in mano. Il City, secondo in classifica, può ridurre il divario sull’Arsenal a sei punti con una partita in mano dopo la sconfitta casalinga dei Gunners contro il Bournemouth sabato. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla formazione di Chelsea vs Manchester City nella Premier League 202526, oltre a dettagli su come guardarla.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Chelsea vs Manchester City in diretta: squadre confermate e formazioni complete in Premier League, canali TV, live streaming Leggi anche: Squadre confermate e formazioni complete in Premier League, dove guardare, canali TV, live streaming Nottingham Forest-Aston Villa live: squadre confermate e formazioni complete in Premier League, canali TV, live streaming2026-04-12 15:01:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Nottingham Forest e Aston Villa hanno... LIVE : Manchester City vs Chelsea Match LIVE Streaming Today | Premier League 2025 Simulation