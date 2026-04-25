Weekend con la Fiera del Madonnino

Ieri si è svolto il taglio del nastro per la 46ª edizione della Fiera del Madonnino e la 34ª del Game Fair, eventi che si tengono annualmente e sono tra le principali manifestazioni della zona. La Fiera del Madonnino mette in mostra prodotti e tradizioni agricole, mentre il Game Fair si concentra su attività legate al mondo venatorio e dell'outdoor. Le due manifestazioni si sono svolte nella zona fiorentina, attirando numerosi visitatori.

Taglio del nastro ieri per la 46° edizione della Fiera del Madonnino e della 34° edizione del Game Fair, le due kermesse storiche che tornano per esaltare ancora di più la Maremma e il suo patrimonio agricolo. Con oltre 300 stand, lo spazio a disposizione della location di Grosseto Fiere ha esaurito tutte le postazioni possibili rendendola colorata, ricca e partecipata, con 25 aziende che lavoreranno per l’organizzazione. Più di 100 gli animali coinvolti negli spettacoli e più di 100 quelli in esposizione, 70 spettacoli al giorno, 15 aree interattive e 8 linee di tiro al volo sportivo. "Sono molto soddisfatto perché quest’anno oltre alla...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Weekend con la Fiera del Madonnino TUTTI I DETTAGLI DEL NOSTRO IMPIANTO Notizie correlate Leggi anche: Fiera del Madonnino. I tre giorni di eventi fra conferme e novità Fiera del Madonnino al via: tradizione e innovazione. Il programma e cosa c’è da sapereGrosseto, 24 aprile 2026 – Parte questa mattina la 46 esima edizione della Fiera del Madonnino, affiancata dalla 34 edizione edizione del Game Fair... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Weekend con la Fiera del Madonnino; Fiera del Madonnino 2026, pienone all’inaugurazione a Grosseto; Il Giunco in fiera: da domani redazione al Madonnino per incontrare i lettori; Sagre da non perdere in Italia fino al 26 aprile 2026: i migliori eventi food e tradizione. Weekend con la Fiera del MadonninoTaglio del nastro ieri per la 46° edizione della Fiera del Madonnino e della 34° edizione del Game Fair, le due kermesse storiche che tornano per esaltare ancora di più la Maremma e il suo patrimonio ... lanazione.it Festa del cibo giusto: Coldiretti presenta la Fiera del Madonnino con street food contadino e trasparenzaLa fiera è terreno anche per parlare di trasparenza e salute: già 15 le amministrazione a sostegno modifica codice doganale. maremmanews.it FIERA DEL MADONNINO 2026: IL VIA ALLA 46° EDIZIONE È stata inaugurata questa mattina la Fiera del Madonnino, uno degli appuntamenti più importanti per il territorio maremmano, punto di riferimento per il mondo agricolo, rurale e delle tradizioni - facebook.com facebook Fiera del Madonnino: varato piano straordinario per viabilità e gestione del traffico sull'Aurelia - x.com