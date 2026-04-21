Fiera del Madonnino I tre giorni di eventi fra conferme e novità

La Fiera del Madonnino si avvicina alla sua 46ª edizione, prevista da venerdì a domenica a Grosseto. L’evento, che si svolge nel quartiere fieristico locale, include anche la 34ª edizione del Game Fair, riconosciuto come il più grande evento outdoor in Italia. Durante i tre giorni si terranno numerose iniziative, con molte conferme e alcune novità, e si darà spazio alla tradizione zootecnica che caratterizza questa manifestazione.

Torna a rimpossessarsi della sua essenza: la vocazione zootecnica. Con tante novità, GrossetoFiere sta facendo il conto alla rovescia per la 46° edizione della Fiera del Madonnino e la 34° edizione del Game Fair (il più grande evento outdoor italiano), in programma da venerdì a domenica. Con la rassegna zootecnica delle eccellenze ovicaprine della Toscana che vedrà la partecipazione di numerose aziende del territorio, si vuole dare maggiore risalto alla fiera, promuovendo anche la nuova rassegna ‘Etruria Vinum’ che è organizzata in alternanza biennale a ’Toscoleum’, la rassegna che ha preso vita lo scorso anno, ma sarà la volta anche di un...🔗 Leggi su Lanazione.it

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