Oggi si apre ufficialmente la 46ª edizione della Fiera del Madonnino, a Grosseto, accompagnata dalla 34ª edizione del Game Fair Italia. La manifestazione, che si svolge nel centro cittadino, porta in città esposizioni, eventi e iniziative legate al settore agricolo, artigianale e ludico, offrendo uno sguardo sulle tradizioni locali e le novità del momento. La fiera durerà diversi giorni, attirando visitatori da varie zone.

Grosseto, 24 aprile 2026 – Parte questa mattina la 46 esima edizione della Fiera del Madonnino, affiancata dalla 34 edizione edizione del Game Fair Italia. Il centro fieristico di Braccagni si trasforma così in un vero e proprio villaggio dedicato all’agricoltura, all’outdoor e alle tradizioni del territorio, richiamando visitatori da tutta Italia. Un evento che, numeri alla mano, si conferma tra i più importanti del panorama nazionale: oltre 300 espositori, 150mila metri quadrati complessivi, 27mila metri di area espositiva e migliaia di presenze attese nel corso dei tre giorni. La mattinata si è apre con i primi convegni dedicati ai temi dell’energia e dello sviluppo sostenibile in agricoltura, seguiti alle 11.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiera del Madonnino al via: tradizione e innovazione. Il programma e cosa c’è da sapere

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