Dal venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 si svolgeranno diverse iniziative per celebrare l’81° anniversario della Festa della Liberazione. Le manifestazioni si concentrano principalmente nel fine settimana, coinvolgendo varie città e piazze in eventi pubblici e commemorativi. Il periodo sarà caratterizzato da cerimonie ufficiali e manifestazioni organizzate in ricordo del 25 aprile, giorno che segna la liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Eventi week-end: Le Celebrazioni del 25 aprile, 81°anniversario della Liberazione

Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26)

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