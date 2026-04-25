Weber lancia l' esercito Ue E Tajani | stop voto unanime

Durante l'evento all'Europarlamento dedicato ai 50 anni del Partito popolare europeo, Peter Magyar ha inviato un videomessaggio in italiano rivolto a Tajani e agli altri presenti. In questa occasione, si è discusso della proposta di Weber di creare un esercito dell'Unione Europea e della richiesta di Tajani di sospendere il voto all’unanimità su determinate decisioni.

«Caro Antonio, cari amici, buongiorno a tutti!». Esordisce così, in italiano, Peter Magyar ed è lui la star dell'evento all'Eur per i 50 anni del Partito popolare europeo, anche se non è presente fisicamente ma con un videomessaggio. Alla sua prima uscita internazionale il neo premier ungherese, dopo essersi congratulato con il leader di Forza Italia Tajani, gli propone di lavorare insieme per l'Europa, che «sta affrontando numerose sfide», in modo di realizzare «una cooperazione più forte e soluzioni concrete e credibili». Completo blu, cravatta, parole misurate, come i piccoli gesti delle mani, il giovane successore di Viktor Orbàn marca subito l'inversione di tendenza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Weber lancia l'esercito Ue. E Tajani: stop voto unanime Notizie correlate L’Ue spaventata dall’incertezza congela il voto. Tajani: ora dialogoda Roma L'Unione europea congela l'accordo commerciale con gli Stati Uniti e prende tempo davanti al nuovo terremoto sui dazi americani che ha fatto... Tajani, 'meglio sanzioni a coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele'"Oggi sull'accordo Ue-Israele non sarà presa nessuna decisione anche perché non ci sono né le condizioni numeriche né politiche.