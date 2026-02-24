L’Ue spaventata dall’incertezza congela il voto Tajani | ora dialogo

L’incertezza sui dazi americani ha spinto l’Unione europea a sospendere il voto sugli accordi commerciali, provocando un rallentamento nelle trattative. La decisione deriva dalla recente bocciatura delle tariffe imposte dagli Stati Uniti, che ha alimentato preoccupazioni tra i leader europei. Il commissario Tajani ha sottolineato l’importanza di avviare un dialogo per chiarire la situazione e trovare una soluzione condivisa. Le discussioni continuano per evitare ulteriori blocchi nelle relazioni commerciali.

da Roma L'Unione europea congela l'accordo commerciale con gli Stati Uniti e prende tempo davanti al nuovo terremoto sui dazi americani che ha fatto seguito alla bocciature da parte della Corte suprema Usa delle tariffe volute da Donald Trump. Nel frattempo l'Italia, per il tramite del ministro degli Esteri Antonio Tajani, prova a smorzare i toni e insiste sulla via del dialogo. Con l'obiettivo, dice il vicepremier, di evitare un'escalation che potrebbe finire per ricadere proprio sul nostro export. La verità è che nonostante giorni di interlocuzioni tra Bruxelles e Washington, lo scenario resta estremamente caotico e incerto.