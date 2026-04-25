Vuelta Asturias | attacco fulminante di Cadena trionfo in solitaria

Durante la terza tappa della Vuelta Asturias, un ciclista ha attaccato in modo deciso e ha vinto in solitaria, arrivando a Vegadeo. Nairo Quintana si mantiene al comando della classifica generale, con un vantaggio di 30 secondi sul secondo classificato. La corsa continua con questa dinamica, mentre i concorrenti si preparano alla prossima fase della gara.

? Cosa sapere Edgar Cadena vince la terza tappa della Vuelta Asturias a Vegadeo con fuga solitaria.. Nairo Quintana mantiene il comando della classifica generale con 30 secondi sul secondo.. Edgar Cadena ha conquistato la terza tappa della Vuelta Asturias a Vegadeo distanziando il gruppo di 26 secondi con un attacco fulminante sferrato sulla salita finale a 27 chilometri dal traguardo. Il corridore del Team Storck-MRW Bau ha trasformato una giornata di tensione tattica in una personale celebrazione, staccando i fuggitivi e gestendo magistralmente il vantaggio accumulato. La vittoria rappresenta il terzo successo del messicano nel palmarès professionistico, aggiungendosi ai due trofei già ottenuti durante le competizioni per la maglia nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vuelta Asturias: attacco fulminante di Cadena, trionfo in solitaria Notizie correlate Vuelta Asturias 2026, il messicano Cadena vince la terza tappa. Secondo Filippo BaronciniColpo a sorpresa del messicano Edgar Cadena nella terza tappa della Vuelta Asturias 2026 con arrivo a Vegadeo. Vuelta Asturias: l’ultimo atto di Quintana sfida il ciclismo modernoLa Vuelta Asturias 2026 si prepara al via domani, giovedì 23 aprile, con un percorso di 605,7 chilometri che attraverserà il territorio spagnolo fino...