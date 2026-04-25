Vuelta Asturias 2026 il messicano Cadena vince la terza tappa Secondo Filippo Baroncini

Nella terza tappa della Vuelta Asturias 2026, il ciclista messicano Edgar Cadena ha ottenuto la vittoria con arrivo a Vegadeo. Filippo Baroncini si è classificato secondo. La corsa si è svolta su un percorso che ha visto diversi passaggi impegnativi prima del traguardo. La gara ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo, con alcuni cambi di ritmo tra i protagonisti.

Colpo a sorpresa del messicano Edgar Cadena nella terza tappa della Vuelta Asturias 2026 con arrivo a Vegadeo. Il portacolori del Team Storck-MRW Bau ha conquistato una splendida affermazione in solitaria, centrando così la terza vittoria della propria carriera tra i professionisti dopo i due successi ottenuti ai Campionati Nazionali. Sul podio ci sale anche Filippo Baroncini, che ha concluso al secondo posto, vincendo la volata del gruppo alle spalle del messicano. La frazione si era animata fin dalle prime battute con una fuga composta da diversi attaccanti. Sull’ultima salita, posta a circa 27 chilometri dal traguardo, Cadena ha sferrato l’attacco decisivo, uscendo dal gruppo e andando a raggiungere uno alla volta i vari fuggitivi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vuelta Asturias 2026, il messicano Cadena vince la terza tappa. Secondo Filippo Baroncini Notizie correlate Vuelta Asturias 2026, Quintana è il nome di maggior richiamo. L’Italia presente con BaronciniIl calendario propone, in una settimana già densa di diversi appuntamenti molto significativi che terranno alta l’attenzione degli appassionati, una... Leggi anche: Vuelta Asturias 2026, sorpresa nella prima tappa! Gabriel Layrac vince in volata Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vuelta Asturias 2026, la startlist definitiva; Vuelta Asturias 2026, sorpresa nella prima tappa! Gabriel Layrac vince in volata; Vuelta Asturias 2026: Nairo Quintana vince la seconda tappa e vola in testa alla generale; VUELTA ASTURIAS. QUINTANA RITROVA IL SUCCESSO: TAPPA E MAGLIA PER IL COLOMBIANO. Vuelta Asturias 2026, il messicano Cadena vince la terza tappa. Secondo Filippo BaronciniColpo a sorpresa del messicano Edgar Cadena nella terza tappa della Vuelta Asturias 2026 con arrivo a Vegadeo. Il portacolori del Team Storck-MRW Bau ha conquistato una splendida affermazione in ... oasport.it CADENA VINCE IN SOLITARIA ALLA VUELTA ASTURIASVittoria in solitaria per il messicano Edgar David Cadena nella terza frazione della Vuelta Asturias. Da quest’anno nella formazione tedesca del Team Storck, il 26enne nativo di Città del Messico È st ... tuttobiciweb.it Edgar David Cadena vince in solitaria la terza tappa della Vuelta Asturias. Baroncini regola il gruppo inseguitore e conclude secondo #VueltaAsturias https://www.tuttobiciweb.it/article/1777130622 - facebook.com facebook VIDEO: Highlights Tappa 2 Vuelta Asturias 2026 x.com