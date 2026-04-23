Vuelta Asturias 2026 sorpresa nella prima tappa! Gabriel Layrac vince in volata

La Vuelta Asturias 2026 è iniziata con un risultato inatteso: il diciannovenne francese Gabriel Layrac ha conquistato la vittoria nella prima tappa, battendo in volata gli altri ciclisti. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante, con una corsa molto combattuta tra i favoriti e gli outsider. La vittoria di Layrac rappresenta il primo successo importante della sua carriera e ha attirato l’attenzione sulla corsa in corso.

Si apre con una sorpresa la Vuelta Asturias 2026. Il diciannovenne francese Gabriel Layrac si è infatti imposto nella prima tappa della corsa spagnola, tagliando il traguardo per primo in volata al termine di un percorso lungo 155 km con partenza da Oviedo ed arrivo a Benia de Onìs per l’occasione ridotto a causa di un incidente avvenuto fuori dalla competizione. Una prima volta assoluta per il corridore in forza al team Continental AVC Aix Provence Dole, il quale ha lanciato lo sprint a gruppo compatto, dopo che a 5 km dal traguardo l’iberico Samuel Fernandez ( Caja Rural – Seguros RGA ) aveva tentato una fuga in solitaria venendo poi raggiunto dal plotone.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vuelta Asturias 2026, sorpresa nella prima tappa! Gabriel Layrac vince in volata Notizie correlate Vuelta Asturias 2026, Quintana è il nome di maggior richiamo. L’Italia presente con BaronciniIl calendario propone, in una settimana già densa di diversi appuntamenti molto significativi che terranno alta l’attenzione degli appassionati, una... Tour of Oman 2026: Molano si impone nella volata della prima tappaSi è conclusa poco fa la prima tappa del Tour of Oman 2026, corsa a tappe che viene disputata ogni anno nel paese asiatico. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Amstel Gold Race 2026: tutti gli italiani in gara. Nutrita la pattuglia azzurra; Freccia del Brabante 2026, Anders Foldager centra il successo: Sapevo di poter ottenere un risultato come questo e questa corsa era perfetta per me; Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tra gli Under-23 trionfa a sorpresa Daan Dijkman - Lorenzo Finn chiude 13°. Vuelta Asturias 2026, sorpresa in avvio: Gabriel Layrac, 19enne in forza a una Continental francese, vince la prima tappaLa prima tappa della Vuelta Asturias 2026 inaugura la bacheca di successi di Gabriel ... msn.com Vuelta Asturias 2026: Quintana nome di punta, Baroncini unico italianoLa Vuelta Asturias 2026 al via con Nairo Quintana stella attesa su un percorso di quattro tappe senza arrivi in quota ... it.blastingnews.com Presentazione Percorso e Borsino dei Favoriti Vuelta Asturias 2026 x.com Dal 23 al 26 aprile si corre la #VueltaAsturias 2026: questi i nomi dei corridori iscritti - facebook.com facebook