La Vuelta Asturias 2026 si avvicina e tra i nomi più noti figura quello di Quintana, mentre l’Italia sarà rappresentata da Baroncini. La corsa si inserisce in un calendario ricco di eventi importanti, che si svolgeranno in una settimana già piena di competizioni di rilievo. La gara si svolgerà in una fase iniziale della stagione, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Il calendario propone, in una settimana già densa di diversi appuntamenti molto significativi che terranno alta l’attenzione degli appassionati, una delle gare caratteristiche della prima parte di annata. Si corre infatti, da domani a domenica 26, la Vuelta Asturias. La storica corsa a tappe, giunta alla sessantottesima edizione, prende il via da Oviedo e si conclude nella città asturiana dopo aver percorso 605,7 chilometri in quattro tappe. Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG ha vinto l’edizione 2025 davanti al connazionale Txomin Juaristi, secondo a 3’37”, e al francese Alexis Guerin, terzo con un ritardo di 4’15”. La breve corsa a tappe spagnola conferma anche per questa edizione un percorso privo di arrivi in quota, ma composto da quattro giornate piuttosto movimentate e ricche di asperità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vuelta Asturias 2026, Quintana è il nome di maggior richiamo. L’Italia presente con Baroncini

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