Con l’arrivo della primavera, le pulizie di stagione tornano a essere protagoniste nelle case di molti. Dopo mesi di temperature fredde e giornate grigie, il clima si fa più mite e il sole inizia a scaldare le giornate. I primi fiori, come i giacinti, spuntano tra i giardini, portando con sé il profumo caratteristico di questa stagione. È il momento di riorganizzare gli spazi e prepararsi ai mesi più caldi.

Dopo un’attesa che è apparsa eterna a molti, finalmente il clima inizia a rispecchiare la stagione. Il torpore del sole ci scalda la pelle e il profumo dei giacinti comincia a riempirci i polmoni. Tutto meraviglioso, soprattutto se non siete soggetti allergici. In quel caso, l’aria profumata diventa un campo minato di pollini da attraversare in apnea. Eppure, mentre sogniamo di stenderci su un prato ignorando l’esistenza delle zecche, un pensiero si insinua crudele: le pulizie di primavera. Il sole non ci permette solo di riesumare abiti di cui avevamo dimenticato l’esistenza, ma ci costringe a vedere quello strato di polvere che avevamo delegato con ottimismo al “noi del futuro”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Volente o nolente arrivano le pulizie di primavera, ma perché proprio adesso?

Notizie correlate

«Costo per utilizzo», ecco perché, prima delle pulizie di primavera nell'armadio, dovremmo studiare questa regolaOltre a favorire un'operazione di decluttering coi fiocchi, il «costo per utilizzo» metterebbe in salvo le nostre finanze.

Attacco Usa e Israele all’Iran, perché Trump ha deciso di colpire proprio adessoL’attacco Usa e Israele all’Iran segna un cambio di fase nella crisi mediorientale e rappresenta la scelta più drastica compiuta da Donald Trump dal...