Costo per utilizzo ecco perché prima delle pulizie di primavera nell' armadio dovremmo studiare questa regola

Prima delle pulizie di primavera nell'armadio, molte fashioniste stanno adottando la regola del «costo per utilizzo». Questa strategia consiste nel valutare quanto si utilizza realmente un capo prima di decidere se mantenerlo o eliminarlo. La tendenza arriva dall'altra parte dell'oceano e sta influenzando il modo in cui le persone gestiscono i loro abiti, puntando a un riordino più consapevole.

Oltre a favorire un'operazione di decluttering coi fiocchi, il «costo per utilizzo» metterebbe in salvo le nostre finanze. E, visti i tempi, scusate se è poco. Con i prezzi costantemente in aumento, in particolare quelli della moda, questa regola funzionerebbe anche contro i raptus di acquisto impulsivo. Come? Si tratta di calcolare il valore dei capiaccessori dividendone il prezzo per il numero di volte in cui si sono indossati, per vedere se si sta ottenendo il massimo da quell'investimento prima di procedere a comprare qualcosa di nuovo. Supponiamo di aver pagato una maglietta 50 euro e di averla utilizzata 100 volte. In questo caso basterà dividere il costo della maglietta per il numero di volte in cui l'abbiamo indossata e otterremo un «costo per utilizzo» di 50 centesimi (50:100 = 0,50).