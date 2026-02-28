Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, segnando un momento di svolta nella crisi mediorientale. Questa azione rappresenta la mossa più severa da quando Donald Trump è tornato alla presidenza e si verifica in un momento di tensione crescente nella regione. L’operazione ha coinvolto obiettivi iraniani, senza ulteriori dettagli sui bersagli specifici o sulle modalità dell’attacco.

L’ attacco Usa e Israele all’Iran segna un cambio di fase nella crisi mediorientale e rappresenta la scelta più drastica compiuta da Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca. Non si tratta di un’azione improvvisa né di una risposta emotiva a un singolo episodio, ma dell’esito di una traiettoria politica e militare che si è consolidata negli ultimi mesi. La convinzione maturata a Washington è che il tempo della diplomazia si fosse esaurito e che l’inerzia avrebbe rafforzato ulteriormente Teheran. La decisione di colpire adesso nasce dall’incrocio tra valutazioni sull’ accelerazione del programma nucleare iraniano, il fallimento dei negoziati indiretti, la pressione dell’alleato israeliano e la necessità di ristabilire una deterrenza credibile in una regione percepita come sempre più instabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attacco Usa e Israele all’Iran, perché Trump ha deciso di colpire proprio adesso

Iran: “Pronti a rispondere in modo deciso a Israele e Usa”. Media: “Possibile attacco nelle prossime 24 ore”. news in direttaLe ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso.

Iran, la rete di ‘proxy’ per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump(Adnkronos) – Se Donald Trump decidesse di colpire l'Iran con raid su larga scala, la risposta di Teheran potrebbe arrivare attraverso la sue rete di...

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

Contenuti e approfondimenti su Attacco Usa.

Temi più discussi: Iran, le prime immagini dell'attacco di Usa e Israele a Teheran; Usa e Israele attaccano l'Iran. Trump: Non avrà mai l'atomica. Khamenei trasferito in un luogo sicuro; Ultima ora. Attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran: colpiti obiettivi a Teheran; Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto.

Israele: attacco preventivo contro l'Iran. I media: Operazione congiunta con gli UsaTel Aviva – Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato. Di conseguenza, ha aggiunto, si ... ilsecoloxix.it

Israele e Usa lanciano attacco all’Iran, le notizie in diretta: esplosioni a Teheran, Trump: Difendiamo americani da minacceL'Ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, non sarebbe a Teheran ma trasferita in un luogo sicuro, ha riferito una fonte ufficiale a Reuters. La Farnesina al lavoro con l'Unità di Crisi, Trump ... fanpage.it

#USA e #Israele hanno lanciato un attacco contro l'Iran. Il portavoce militare dell’Idf ha annunciato che il nome dell’operazione in corso è “Ruggito del leone”, decisione presa dal premier Benjamin Netanyahu. “Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo x.com

ANCORA UNA VOLTA MENTONO. VOGLIONO SOLO LA GUERRA Israele e gli USA hanno lanciato l’attacco contro l’Iran. Finora sono stati colpiti circa 30 obiettivi in tutto l'Iran, inclusa la residenza del Presidente iraniano e un quartier generale dell'intelligenc - facebook.com facebook