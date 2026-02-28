Attacco Usa e Israele all’Iran perché Trump ha deciso di colpire proprio adesso

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, segnando un momento di svolta nella crisi mediorientale. Questa azione rappresenta la mossa più severa da quando Donald Trump è tornato alla presidenza e si verifica in un momento di tensione crescente nella regione. L’operazione ha coinvolto obiettivi iraniani, senza ulteriori dettagli sui bersagli specifici o sulle modalità dell’attacco.

L’ attacco Usa e Israele all’Iran segna un cambio di fase nella crisi mediorientale e rappresenta la scelta più drastica compiuta da Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca. Non si tratta di un’azione improvvisa né di una risposta emotiva a un singolo episodio, ma dell’esito di una traiettoria politica e militare che si è consolidata negli ultimi mesi. La convinzione maturata a Washington è che il tempo della diplomazia si fosse esaurito e che l’inerzia avrebbe rafforzato ulteriormente Teheran. La decisione di colpire adesso nasce dall’incrocio tra valutazioni sull’ accelerazione del programma nucleare iraniano, il fallimento dei negoziati indiretti, la pressione dell’alleato israeliano e la necessità di ristabilire una deterrenza credibile in una regione percepita come sempre più instabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

