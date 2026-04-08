Gianni Morandi torna live a Padova alla Kioene Arena
Gianni Morandi annuncia una nuova data del suo tour nei palazzetti italiani, con uno spettacolo previsto alla Kioene Arena di Padova il 4 maggio 2026. La tournée intitolata
Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia oggi C’era un ragazzo – Gianni Morandi story, la tournée nei palazzetti che farà tappa alla Kioene Arena di Padova il 4 maggio 2026!Questo show sarà l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Temi più discussi: A 81 anni Morandi stupisce ancora: nuovo singolo firmato Jovanotti e tour in tutta Italia; Gianni Morandi, a 81 anni torna in tour: Mi piacerebbe finire come Aznavour; Gianni Morandi torna a correre: un nuovo tour per i 60 anni di C’era un ragazzo…; Gianni Morandi torna con Monghidoro: nuovo singolo e tour 2026 nei palazzetti.
Gianni Morandi, a 81 anni torna in tour: Mi piacerebbe finire come AznavourDal 15 aprile riparte da Conegliano il viaggio live del cantante che celebra i 60 anni di C'era un ragazzo con la possibile sorpresa del duetto con il figlio Tredici Pietro ... tgcom24.mediaset.it
Gianni Morandi torna con Monghidoro: il nuovo singolo scritto da JovanottiA poche settimane dal ritorno live con la tournée nei palazzetti, Gianni Morandi presenta un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Monghidoro, il nuovo singolo da oggi disponibile su tutte le pia ... megamodo.com
Gianni Morandi, il silenzio di Tredici Pietro non sfugge ai fan #giannimorandi x.com
Gianni Morandi torna sulle scene. A 81 anni, senza nessuna voglia di fermarsi. Il cantante bolognese sarà nuovamente in tour, con un nuovo brano da lanciare, scritto per lui da Jovanotti, dal titolo fortemente evocativo: "Monghidoro". Si riparte dalle sue radici, - facebook.com facebook