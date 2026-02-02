Notre Dame de Paris l' opera più famosa al mondo arriva nelle Marche | alla tappa di Senigallia si aggiunge Pesaro

Notre Dame de Paris arriva nelle Marche. La famosa opera musicale si prepara a portare il suo spettacolo a Senigallia, dove sarà in scena dal 10 al 12 luglio in piazza Garibaldi. Dopo la tappa di Senigallia, la produzione annuncia anche nuovi appuntamenti a Pesaro. I fan non vedono l’ora di assistere a uno degli spettacoli più amati al mondo, che quest’anno fa il suo debutto regionale.

SENIGALLIA - All’imperdibile appuntamento con Notre Dame de Paris, in programma dal 10 al 12 luglio in piazza Garibaldi, a Senigallia, si aggiungono nuove date nelle Marche. L’opera popolare moderna più famosa al mondo farà tappa anche a Pesaro, alla Vitrifrigo Arena, dal 24 al 24 aprile 2026. Lo spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, tra meno di un mese tornerà nei teatri italiani con 250.000 biglietti già venduti, duplicando le vendite rispetto a quanto annunciato a dicembre 2025. Oltre alle date precedentemente comunicate, si sono aggiunte nuove repliche nelle città di Pesaro, Montichiari, Palermo, Parma, Bari, e Milano.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Notre Dame de Paris

Dal 9 all’11 ottobre 2026, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà lo spettacolo di “Notre Dame de Paris”, portando sul palco la celebre storia di amor, passione e redenzione.

La cattedrale di Notre-Dame de Paris è tornata a splendere

Mostra "Notre Dame" dell'artista Carolina Franza Sala Comunale d’Arte - Piazza Unità, 4 Inaugurazione mostra: 12 febbraio 2026 ore 18 Apertura mostra: 13 febbraio - 1 marzo 2026 Orario 10-13/17-20 (feriali e festivi) Ingresso libero Dal 13 febbraio facebook