Faccia a faccia con il ladro in casa lo fa arrestare dopo la colluttazione

Un ladro ha tentato di svaligiare una casa a Tarquinia, ma è stato sorpreso dal proprietario. I due si sono scontrati e il proprietario è riuscito a bloccarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato sul posto.

Il ladro non si è accorto che il proprietario era nell'abitazione. Intervento della polizia Entra in un'abitazione a Tarquinia con l'intento di mettere a segno un furto, ma non si accorge che il proprietario è all'interno. Il ladro, nei giorni scorsi, è riuscito ad entrare in casa e ha iniziato a raccogliere quanti più monili e gioielli in oro possibile, convinto di agire indisturbato. Nel momento in cui ha tentato la fuga, però, si è trovato faccia a faccia con il proprietario. Da lì è nata una colluttazione, finché non sono intervenuti i poliziotti del commissariato che hanno bloccato e arrestato l'uomo per furto e rapina impropria.

