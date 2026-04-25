Viscovo FdI | digitalizzare l’archivio storico é necessario per professionisti e cittadini

Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che la digitalizzazione dell'archivio storico è un passaggio necessario sia per i professionisti che per i cittadini. La dichiarazione è stata rilasciata il 25 aprile 2026 ad Arezzo. La proposta riguarda l’accesso e la conservazione di documenti storici attraverso mezzi digitali, con l’obiettivo di facilitare il lavoro di chi si occupa di archivistica e di rendere più semplice la consultazione per il pubblico.

Arezzo, 25 aprile 2026 – . « L’archivio storico comunale di Arezzo rappresenta uno dei patrimoni documentari più rilevanti per la memoria amministrativa, urbanistica e sociale della città. Custodisce secoli di atti, pratiche edilizie, deliberazioni e documenti che raccontano l’evoluzione del territorio e delle sue istituzioni. Le sue origini risalgono ai secoli medievali, quando il Comune iniziò a strutturare una propria produzione documentaria stabile; nel tempo, tra età moderna e contemporanea, questo patrimonio si è arricchito fino a diventare uno strumento indispensabile non solo per gli studiosi, ma anche per professionisti e cittadini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viscovo FdI: “digitalizzare l’archivio storico é necessario per professionisti e cittadini” Notizie correlate Leggi anche: Grave disservizio nell’accesso all’archivio comunale di Arezzo: i professionisti lasciati soli, cittadini penalizzati Sisal e Naba insieme per valorizzare l’Archivio StoricoSisal rinnova per il terzo anno consecutivo la partnership con NABA - Nuova Accademia di Belle Arti consolidando il progetto speciale “Attiva...