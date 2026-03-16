Sisal e NABA collaborano per il terzo anno consecutivo nel progetto “Attiva l’Archivio!” volto a valorizzare l’Archivio Storico di Sisal. La partnership prevede iniziative congiunte tra l’azienda e l’Accademia di Belle Arti, con l’obiettivo di promuovere e preservare il patrimonio storico di Sisal attraverso attività creative e culturali. L’accordo si inserisce in un percorso di collaborazione tra le due realtà.

Sisal rinnova per il terzo anno consecutivo la partnership con NABA - Nuova Accademia di Belle Arti consolidando il progetto speciale “Attiva l’Archivio!” dedicato alla valorizzazione del proprio Archivio Storico. L’iniziativa si inserisce in un percorso che ha l’obiettivo di coniugare corporate heritage e innovazione tecnologica, declinato in due direttrici: da un lato sviluppare uno strumento capace di semplificare la consultazione dei materiali storici digitalizzati e dall’altro coniugare le competenze creative degli alunni con le professionalità innovative dell’azienda, valorizzando il patrimonio e il contesto museale e archivistico d’impresa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sisal e Naba insieme per valorizzare l’Archivio Storico

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