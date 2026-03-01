Incidente a Gemona l' auto si cappotta in curva | soccorso il conducente

Nel primo pomeriggio di oggi a Gemona del Friuli si è verificato un incidente stradale in via Salcons. Un’auto, una Alfa Romeo Brera, si è cappottata in curva e il conducente è stato soccorso dai mezzi di emergenza. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

