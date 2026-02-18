Ancora un incidente in autostrada | auto finisce nel fosso e si cappotta Un ferito

Un’auto è finita nel fosso e si è cappottata lungo l’autostrada A13, causando un ferito, perché il conducente ha perso il controllo del veicolo. La mattina di mercoledì 18, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud, si è verificato un altro incidente sulla stessa tratta, pochi giorni dopo un episodio multiplo avvenuto martedì pomeriggio.

Ancora un incidente in autostrada. Dopo quello multiplo di martedì pomeriggio, un altro sinistro si è verificato nella prima mattina di mercoledì 18 lungo il tratto a scorrimento veloce della A13 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Un'auto, con al volante un uomo di circa 60 anni, è infatti finita fuori strada autonomamente intorno alle 8.30. Per cause in corso di accertamento, la vettura ha sbandato, uscendo dalla carreggiata e finendo all'interno del fosso parallelo alla corsia di marcia, ribaltandosi. All'interno, il guidatore è rimasto incastrato tra le lamiere, tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.