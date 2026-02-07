Vìola le prescrizioni della sorveglianza speciale | 47enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 47 anni di Arienzo, che violava le prescrizioni della sorveglianza speciale. L’uomo è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri, 6 febbraio 2026, mentre era fuori dai limiti imposti dalla misura di sicurezza.

È stato arrestato in flagranza di reato nel tardo pomeriggio di ieri, 6 febbraio 2026, un 47enne originario di Arienzo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico, che hanno.

