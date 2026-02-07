Viola più volte il divieto di dimora 24enne rintracciato a arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti di Verona hanno trovato e arrestato un giovane di 24 anni, cittadino marocchino. Era stato più volte visto violare il divieto di dimora nella città e, quando è stato individuato durante un normale controllo, gli agenti hanno eseguito l’ordine di cattura e lo hanno portato in carcere.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di diversa natura e irregolare sul territorio nazionale, è stato intercettato dagli agenti delle Volanti intorno alle 15.20 nei pressi del centro commerciale Adigeo. Durante le procedure di identificazione è emerso che a suo carico pendeva un’ordinanza che sostituiva la precedente misura del divieto di dimora in tutta la provincia di Verona, più volte violata, con quella più restrittiva della custodia cautelare in carcere. Gli agenti hanno quindi proceduto agli accertamenti necessari e, una volta completate le verifiche, hanno accompagnato il ventiquattrenne nel carcere di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

