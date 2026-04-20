Vìola gli obblighi familiari arrestato un uomo che deve espiare un mese di reclusione

A Silvi Marina, i carabinieri hanno arrestato un uomo del luogo in esecuzione di un'ordinanza di detenzione domiciliare. L'uomo deve scontare un mese di reclusione per aver violato gli obblighi familiari e le condizioni stabilite dalla misura restrittiva. L'arresto è stato effettuato nella giornata odierna e si inserisce nel quadro delle attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni giudiziarie.

A Silvi Marina, come riporta LaPresse, i carabinieri hanno arrestato un uomo del posto in esecuzione di un'ordinanza di detenzione domiciliare.A emettere il provvedimento è stata l'autorità giudiziaria del tribunale di Pescara. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Frosinone: deve espiare una pena di 3 anni di reclusione, arrestato 45enneUn 45enne è stato arrestato a Frosinone per scontare una pena di 3 anni e 6 giorni per reati contro il patrimonio. Familiari maltrattati e truffe a Crotone, uomo arrestato: quanti anni di carcere deve scontareEseguito un arresto a Crotone per maltrattamenti, minaccia, rivelazione di corrispondenza e truffa. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Vìola gli obblighi familiari, arrestato un uomo che deve espiare un mese di reclusione; Reati reiterati e carte clonate: 45enne agrigentino finisce ai domiciliari.