Frascari Enoteca Regionale | | Più fondi e regia unica per il vino dell’Emilia-Romagna

Davide Frascari, presidente dell'Enoteca Regionale Emilia-Romagna, sarà ospite di un evento dedicato al settore vitivinicolo regionale. Durante l'incontro, Frascari parlerà di un progetto che prevede l'aumento dei fondi destinati al vino dell'Emilia-Romagna e l'adozione di una regia unica per la promozione e la gestione delle risorse. L'evento si terrà prossimamente e coinvolge diverse realtà del settore.

DAVIDE Frascari (in foto), presidente di Enoteca Regionale Emilia-Romagna sarà ospite del nostro panel QN Economia al Vinitaly 2026 dove relazionerà sul tema: ‘La voce del distretto: La resilienza delle cantine emiliano-romagnole di fronte al calo dell’export e l’importanza dell’aggregazione per superare la crisi di liquidità’. Frascari spiega che Enoteca Regionale è un’associazione costituita nel 1970 con sede legale a Dozza presso la Rocca sforzesca del comune dove esiste anche la mostra permanente e la sede amministrativa a Toscanella di Dozza. Ha come soci tutte le principali realtà vitivinicole della Regione, tra cui i due gruppi...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Frascari (Enoteca Regionale): : "Più fondi e regia unica per il vino dell’Emilia-Romagna" Aeroporti, verso una cabina di regia regionale: "Vogliamo rafforzare la competitività dell'Emilia Romagna"Rafforzare l’attrattività dell’Emilia Romagna e il ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali e di intermodalità all’interno di una visione... Qual è l’unica azienda dell’Emilia Romagna nella classifica ‘Great place to work’Correggio (Reggio Emilia), 3 febbraio 2026 - Figura anche un’azienda reggiana, la società Webranking di Correggio, tra le realtà individuate da Great...