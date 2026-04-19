Prandelli sul Milan | Senza punta paghi il conto Scudetto con Vlahovic? Penso che …
L'ex allenatore della nazionale e della Fiorentina ha commentato le sfide del Milan, evidenziando come la mancanza di una punta di ruolo possa incidere sui risultati. Ha anche affrontato il discorso sul possibile scudetto con Vlahovic, senza approfondire dettagli o opinioni personali. Le sue parole si sono concentrate sulle questioni tecniche e sulle dinamiche attuali delle squadre di Serie A.
"Rallentamento strano, ma alla fine paghi il conto se ti manca la punta centrale che la butta dentro. Quando sei costretto a schierare le ali come centravanti non ti può andare sempre bene". Questo il parere dell'ex CT della Nazionale e ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli. Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport' spazio anche ai possibili movimenti in attacco. Si continua a parlare di Vlahovic per il Diavolo. Ecco cosa ne pensa Prandelli: "Allegri con Dusan magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all’ultima giornata. L’Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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