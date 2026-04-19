Prandelli sul Milan | Senza punta paghi il conto Scudetto con Vlahovic? Penso che …

L'ex allenatore della nazionale e della Fiorentina ha commentato le sfide del Milan, evidenziando come la mancanza di una punta di ruolo possa incidere sui risultati. Ha anche affrontato il discorso sul possibile scudetto con Vlahovic, senza approfondire dettagli o opinioni personali. Le sue parole si sono concentrate sulle questioni tecniche e sulle dinamiche attuali delle squadre di Serie A.