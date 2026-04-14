Il 78° Vinitaly è iniziato ieri presso l’Auditorium Verdi di Veronafiere, con l’obiettivo di riunire produttori, importatori e operatori del settore vitivinicolo. La fiera si svolge a Verona dal 12 al 15 aprile, trasformando la città nella capitale internazionale del vino per questa settimana. L’evento si concentra su strategie di esportazione e sull’apertura di nuovi mercati, riflettendo le sfide e le opportunità del settore a livello globale.

Il 78° Vinitaly è ufficialmente partito ieri presso l’Auditorium Verdi di Veronafiere, trasformando Verona nel fulcro globale del settore vitivinicolo per la sessione che va dal 12 al 15 aprile. L’inaugurazione ha la partecipazione di alte cariche istituzionali e leader del comparto produttivo, in un momento in cui l’evento deve confrontarsi con una complessa cornice geopolitica e sfide logistiche non trascurabili. L’ingresso alla fiera cattura immediatamente lo sguardo con un’imponente installazione a forma di bottiglia gigante, che racchiude al suo interno elementi decorativi ispirati ai calici e statue che celebrano il legame mitico tra l’uomo e il vino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: il vino sfida la geopolitica tra export e nuovi mercati

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