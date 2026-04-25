In Svizzera, il team di neopromossi sta per ottenere un risultato raro: vincere il campionato di calcio. Negli ultimi tempi, poche squadre sono riuscite a conquistare il titolo alla prima partecipazione dopo la promozione. I precedenti ricordano le vittorie di altre squadre in diverse nazioni, come una in Inghilterra, che sono state eventi isolati. La stagione sta per concludersi con questa possibile sorpresa.

Succede sempre di meno, ma sta per riuscirci in Svizzera il Thun, e in passato lo fecero Ipswich Town, Nottingham Forest e Kaiserslautern Il Thun sta per vincere il campionato svizzero di calcio. Ha 14 punti di vantaggio sulla seconda e mancano 5 partite: con una vittoria sabato sera contro il Lugano sarebbe aritmeticamente campione. Che arrivi sabato o più avanti, sarà un risultato storico: il primo campionato vinto in quasi 130 anni di storia, e soprattutto vinto da neopromossa. L’anno scorso il Thun giocava infatti nella seconda divisione svizzera, e in questa stagione era considerato uno dei principali candidati alla retrocessione. E invece, pur con un budget ridotto e una squadra non così attrezzata, ha dominato il campionato.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Vincere un campionato di calcio da neopromossa

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