Pistoiese ora guai a ’staccare’ C’è un campionato da vincere

La Pistoiese si prepara alle ultime otto partite di campionato con l’obiettivo di recuperare due punti al Lentigione, attuale capolista. Dopo aver festeggiato e preso alcuni giorni di pausa, la squadra sta tornando in campo per gli allenamenti in vista delle sfide decisive. La squadra ha ancora molte chance di giocarsi la promozione, e ora non può più permettersi di sbagliare.

Otto gare da giocare, due punti da recuperare al Lentigione capolista. Dopo i dovuti festeggiamenti e i meritati giorni di riposo, la Pistoiese tornerà ad allenarsi in vista del rush finale di campionato. Archiviato nel migliore dei modi l'impegno di Coppa Italia, gli arancioni potranno dedicarsi interamente ed esclusivamente al campionato, per provare a recuperare le due lunghezze che attualmente li separano dalla formazione gialloblu che guarda tutti dall'alto nel Girone D di Serie D. E sarà proprio il Lentigione la prima avversaria della Pistoiese nella prossima giornata, la ventisettesima, in programma mercoledì 18 marzo.