Il Como, squadra neopromossa, ha ottenuto una vittoria per 5-0 contro il Pisa allo stadio Sinigaglia. La partita si è conclusa con questo risultato netto, rafforzando la posizione del Como in classifica. La squadra ha mostrato un'ottima prestazione, contribuendo a consolidare il suo ruolo di protagonista nel campionato di Serie A.

Il Como continua a stupire e manda un messaggio fortissimo nella corsa Champions, travolgendo il Pisa con un netto 5-0 allo stadio Sinigaglia. Una vittoria che conferma il momento straordinario della squadra allenata da Cesc Fàbregas, capace di ottenere la quinta vittoria consecutiva e consolidare il quarto posto in classifica. Dopo la netta vittoria contro il Pisa, i Comaschi hanno consolidato il quarto posto, dimostrando una maturità da grande squadra. Il Sinigaglia è diventato un fortino, con una media punti casalinga tra le migliori del campionato, elemento decisivo nella corsa europea. Questo successo, oltre a portare il Como a +3 sulla Juventus, rafforza la candidatura dei Comaschi come vera rivelazione del campionato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Il Miracolo Como: da neopromossa a protagonista della Serie A

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