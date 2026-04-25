Vince Dalla strada al palco ma il Gf Vip incalza Garlasco movimenta la serata

Venerdì sera in tv, con Rai1 che trasmette il programma speciale dedicato a Dalla Strada al Palco, ha registrato circa 2,88 milioni di spettatori con il 15,7% di share dopo la presentazione. Contestualmente, il Grande Fratello Vip ha continuato a mantenere alta l’attenzione del pubblico, mentre Garlasco ha movimentato la serata con alcuni sviluppi. I dati sugli ascolti sono stati diffusi dalla società di rilevazione.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (2.884.000 – 15.7%), Dalla Strada al Palco Special segnare 2.568.000 spettatori pari al 18.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Grande Fratello Vip registra 1.888.000 spettatori con uno share del 17.0% (Grande Fratello Night 1.115.000 - 27.8%; Live 762.000 - 21.7%). Su Rai2, dopo la presentazione (689.000 – 3.7%), Ore 14 Sera – Speciale Garlasco sigla 693.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 il film Spider-Man – Far From Home ottiene una media di 934.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rai3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo calamita 459.000 spettatori (2.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (768.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vince Dalla strada al palco ma il Gf Vip incalza. Garlasco movimenta la serata Notizie correlate Dalla strada al palco vince la serata ma cresce il GF Vip. Vola Quarto GradoGli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 Dalla Strada al Palco Special totalizzare una media di 2. Ascolti tv, Gf Vip vince (per poco) su Dalla strada al palco che crollaGliascolti tvdel 17 aprile premiano ilGf Vipche a livello di share vince controDalla strada al palcoche, invece, segna un brutto crollo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ascolti tv ieri 17 aprile 2026, ecco chi ha vinto la prima serata; Ascolti tv, Dalla strada al palco vince la serata. Antonella Elia prima finalista al Gf Vip; Ascolti tv, 'Dalla strada al palco' su Rai1 vince la prima serata; Ascolti tv, Dalla strada al palco vince la serata ma cresce il GF Vip. Vola Quarto Grado. Ascolti tv, vince Dalla strada al palco ma il Gf Vip incalza. Garlasco movimenta la serataGli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (2.884.000 – 15.7%), Dalla Strada al Palco Special ... iltempo.it Ascolti tv di ieri 24 aprile: vince Dalla Strada al Palco (18.8%) e tiene il Gf Vip (17%), Quarto Grado al 6.3%Gli ascolti tv di venerdì 24 aprile 2026 vedono sul podio come vincitore il programma su Rai1 Dalla Strada al Palco Special con 2 ... fanpage.it Fabio Ingrassia conquista Rai Uno: vince “Dalla Strada al Palco” con il ritratto di Mara Venier #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook #AscoltiTV | Venerdì 24 Aprile 2026. Vince Dalla Strada al Palco (18.8%), Infante (5.8%) sgonfia Quarto Grado (6.3%), GF Vip al 17% Tutti i dati #Auditel x.com