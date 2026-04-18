Nella giornata del 17 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato un leggero vantaggio per il Grande Fratello Vip rispetto a Dalla strada al palco che crolla, secondo i dati ufficiali. Il reality condotto da Ilary Blasi ha registrato uno share superiore, anche se di stretta misura, rispetto al programma che si occupa di un incidente sul palco. La differenza nei numeri si è mantenuta sottile durante la serata.

Gliascolti tvdel 17 aprile premiano ilGf Vipche a livello di share vince controDalla strada al palcoche, invece, segna un brutto crollo. In access pareggio traAffari TuoieLa Ruota della Fortunacon un lieve vantaggio di Scotti. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Gf Vip vince (per poco) su Dalla strada al palco che crolla

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