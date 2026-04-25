Villa di Tirano ciclista investita da un furgone

Oggi pomeriggio alle 16,30 lungo la strada Statale 39 in località Maranta, nel comune di Villa di Tirano, una ciclista svizzera di quasi 60 anni è stata investita da un furgone. La donna si trovava in bicicletta nel momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Grave incidente oggi attorno alle 16,30 lungo la strada Statale 39 in località Maranta, nel territorio comunale di Villa di Tirano: una donna svizzera di quasi 60 anni è stata investita da un furgone mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.A seguito dell'impatto, la ciclista è stata.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Investita da un furgone. Anziana muore in ospedaleA inizio febbraio in via Masaccio un furgone avrebbe urtato una donna di 90 anni mentre stava attraversando le strisce pedonali. Tragedia a Ravina: ciclista travolto da un furgone, è in rianimazioneUn uomo di 48 anni è stato travolto da un furgone a Ravina mentre cercava di attraversare la carreggiata in bicicletta, finendo ieri intorno alle ore... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: POSTE ITALIANE: A TALAMONA E VILLA DI TIRANO INSTALLATI DUE NUOVI ATM POSTAMAT; Il dramma di Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani a Trivigno: uccisa dai molossi o attaccata dopo un malore; Valtellina a colori: camminate di primavera per ammirare il risveglio della natura; Kart e moto, ad Ortona arriva la scuola dei motori per tutti. Villa di Tirano Feriti due nonni ultra 80enniSono quasi coetanei (84 e 85 anni) l’automobilista e il ciclista coinvolti nell’incidente verificatosi nella mattinata di ieri a Villa di Tirano sulla 38 e che ha visto l’intervento dei carabinieri ... ilgiorno.it A Villa di Tirano torna la Color runL'oratorio San Lorenzo di Villa d Tirano ripropone domenica 12 aprile l'ormai tradizionale Color run, un'allegra camminata caratterizzata dai molteplici colori esibiti dai partecipanti coi loro ... intornotirano.it Corriere della Sera. . È stato il proprietario dei cani, 5 dogo argentini, a chiamare i soccorsi, dicendo di aver trovato una donna ferita da morsi di animali. La donna era Lucia Tognela, 59 anni, originaria di Villa di Tirano e residente a Bianzone (Sondrio), sposat - facebook.com facebook