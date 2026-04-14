Un uomo di 48 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada in bicicletta a Ravina. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 14, e la vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Attualmente si trova in rianimazione a causa delle gravi ferite riportate. La dinamica esatta dell’incidente è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo di 48 anni è stato travolto da un furgone a Ravina mentre cercava di attraversare la carreggiata in bicicletta, finendo ieri intorno alle ore 14 in condizioni estremamente critiche. Il ferito è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Trento. Tra le cronache locali: incidenti stradali e tensioni familiari. Mentre il territorio si interroga sulla sicurezza stradale dopo il drammatico episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri a Ravina, altre vicende stanno scuotendo la provincia. A Vipiteno, le forze dell’ordine hanno condotto un arresto che ha coinvolto un residente di 59 anni, ora detenuto a Bolzano. L’uomo è accusato di aver inflitto lesioni gravi alla moglie e ai propri due figli a seguito di un violento scontro domestico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Ravina: ciclista travolto da un furgone, è in rianimazione

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