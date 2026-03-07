investita da un furgone anziana muore in ospedale

All'inizio di febbraio in via Masaccio, una donna di 90 anni è stata investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna è stata portata in ospedale in condizioni critiche e, dopo alcuni giorni di ricovero, è deceduta. L'incidente è stato segnalato alle autorità. La dinamica esatta dell'incidente è al momento oggetto di accertamenti.

A inizio febbraio in via Masaccio un furgone avrebbe urtato una donna di 90 anni mentre stava attraversando le strisce pedonali. L’anziana, dopo circa un mese di sofferenze, si è spenta giovedì nel suo letto d’ospedale. L’incidente, ad oggi, è ancora tutto da chiarire: secondo una prima ricostruzione, la donna stava camminando sul passaggio pedonale e il furgone l’avrebbe colpita facendola sbalzare a terra. L’impatto è avvenuto in un tratto di via Masaccio scoperto da videocamere di sicurezza, e la vittima, subito dopo lo scontro, avrebbe riportato lesioni considerate non gravi. Le sue condizioni di salute, si sono infatti aggravate nelle ultime settimane, fino al decesso di due giorni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

