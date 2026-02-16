Venezia i giudici bloccano l’ascensore della discordia nel palazzo storico in cui ha casa Fiorello

Il Consiglio di Stato ha deciso di bloccare l’ascensore nel palazzo storico di Ca’ Bernardo a Venezia, dopo una lunga disputa tra condomini e proprietari. La causa principale è stata la richiesta dei condomini di mantenere l’impianto, che era stato installato senza autorizzazioni, mentre i proprietari volevano rimuoverlo per preservare l’aspetto antico dell’edificio. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e proteste tra le parti coinvolte.

Venezia, l'ascensore della discordia bloccato: il Consiglio di Stato dà ragione ai condomini di Ca' Bernardo. La battaglia legale per un ascensore in un palazzo storico di Venezia si complica. Il Consiglio di Stato ha sospeso l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto a servizio esclusivo di un appartamento, aprendo un nuovo fronte nella disputa tra i condomini di Ca' Bernardo e la famiglia dell'inquilina anziana che aveva richiesto l'intervento. La decisione, presa il 16 febbraio 2026, riguarda un progetto che mirava a facilitare la mobilità all'interno di un edificio di pregio, dove ha casa anche il conduttore televisivo Fiorello.