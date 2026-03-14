Vigilia di Crotone-Salernitana la carica di Cosmi | Abbiamo voglia e dovere di migliorarci

Domani si gioca la partita tra Crotone e Salernitana, con il Cosenza che ha perso a Casarano e ha riaperto la corsa per il terzo posto. Il tecnico della Salernitana, Cosmi, ha dichiarato che la squadra ha voglia e dovere di migliorarsi in vista di questa sfida. La partita è prevista nel lunch match e potrebbe determinare la posizione in classifica di entrambe le squadre.

Il Cosenza ha perso a Casarano e ha rimesso in palio il terzo posto. Se la Salernitana batte il Crotone domani nel lunch match, è di nuovo sul podio. Ad inizio campionato sarebbe stata una magra consolazione. Adesso, invece, alla luce della fuga del Benevento e delle difficoltà a raggiungere il Catania, il terzo posto darebbe ai granata un sottile vantaggio nei playoff. Cosmi è pronto. Dopo la rifinitura, ha parlato al sito ufficiale: “Ci aspetta una gara dai diversi risvolti. La classifica rimane la cosa più importante, perché abbiamo desiderio, voglia e soprattutto il dovere di migliorarla. – ha detto l'allenatore granata - Giochiamo contro una delle squadre in assoluto più in forma del nostro girone e quindi siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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