A Cagliari, la Fondazione Sardegna Film Commission ha annunciato il primo censimento dei developer di videogiochi presenti sull’isola. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che mira a sviluppare un polo creativo dedicato al settore, che movimenta un mercato del valore di 2,4 miliardi di euro. La ricerca raccoglierà dati sui professionisti locali e sulle realtà attive nel settore videoludico.

? Cosa sapere A Cagliari la Fondazione Sardegna Film Commission presenta il primo censimento dei developer locali.. Il progetto mira a creare un polo industriale nel mercato nazionale da 2,4 miliardi.. Il mercato videoludico in Italia ha raggiunto un valore prossimo ai 2,4 miliardi di euro con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente, mentre a Cagliari si discuteva oggi dell’opportunità di trasformare il potenziale creativo della Sardegna in un polo industriale strutturato. I dati economici nazionali delineano un settore in forte ascesa: le imprese dedite allo sviluppo hanno superato la soglia delle 200 unità, un salto enorme se si considera che nel 2012 erano solo 48.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Videogame: la Sardegna punta a un polo creativo nel mercato da 2,4 mld

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