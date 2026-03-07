Menarini sfiora i 4,9 mld di euro nel 2025 e punta su talenti e AI mentre nel pharma entrano player ‘giganti’
Nel 2025, Menarini ha raggiunto quasi 4,9 miliardi di euro di fatturato, segnando un anno definito positivo. L’azienda, che quest’anno celebra 140 anni di attività, ha continuato a investire in talenti e intelligenza artificiale, mentre nel settore farmaceutico sono entrati alcuni dei più grandi attori del mercato. Nonostante le sfide globali, il bilancio dell’anno rimane stabile.
Home > Salute > Farmaci > Un sonoro +6,2% per il fatturato 2025 di Menarini: i gioielli in pipeline e le strategie di un’azienda presente in 140 Paesi. Il 2025 è stato un “anno positivo” per Menarini, che quest’anno festeggia i suoi primi 140 anni. E questo nonostante le non poche “turbolenze” a livello globale. A dirlo con un sorriso è Lucia Aleotti, azionista e membro del Board Menarini, che inizia il consueto incontro alla Camera di Commercio di Firenze partendo dai dati. Il fatturato del Gruppo farmaceutico presente in 140 Paesi del mondo “sfiora i 4,9 miliardi di euro” – 4,887 per la precisione – con una crescita del 6,2% rispetto al 2024 e un “Ebitda che stimiamo tra i 440 e i 470 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
