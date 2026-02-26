Milano, 26 febbraio 2026 – Le minacce cyber in Italia sono in continua crescita, con un forte aumento degli incidenti e con pesanti ripercussioni sulle aziende: secondo la ricerca dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, nel 2025 oltre un terzo delle grandi imprese italiane (il 34%) ha subito attacchi cyber che hanno comportato costi significativi di ripristino e il 3% ha avuto anche un impatto sull'operatività. In questo scenario, il mercato italiano della cybersecurity ha raggiunto nel 2025 un valore di 2,78 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. E sette grandi aziende su dieci prevedono un incremento del budget per il 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attacchi digitali in crescita: il mercato della cybersicurezza in Italia vale 2,78 miliardi di euro, +12% in un anno

Italia leader mondiale delle mele, supera USA e Cina: mercato vale 1,14 miliardi di euroSecondo i dati del monitoraggio Ismea pubblicati a febbraio 2026, l’Italia si conferma leader mondiale nell’esportazione di mele.

IA in crescita: il mercato dell’intelligenza artificiale supera i 1,8 miliardi di euro**L’Intelligenza Artificiale sta diventando un mercato di primo piano, con un valore stimato di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 50% rispetto...

Temi più discussi: Settore finanziario sotto assedio: crescono DDoS, ransomware e fughe di dati; Sos attacchi informatici. Anche le piccole aziende nel mirino dei ’pirati’: Cybersecurity è priorità; Cybercrime 2025: attacchi sempre più sofisticati e continui. L'Italia nel mirino di Cina, USA e Russia; Gen Threat Report Q4: aumentano truffe tra annunci, feed e video.

Attacchi AI-driven in crescita: IBM X-Force 2026 fotografa il nuovo rischio cyberIBM X-Force 2026: vulnerabilità prima causa di attacco, Nord America regione più colpita e ransomware in crescita ... 01net.it

Italia sotto attacco: in Italia gli hacker colpiscono ogni 5 minuti. E l’AI ora agisce da solaNel 2025 in Italia 116.498 attacchi informatici, +17% rispetto alla media globale. Ransomware in crescita del 48% e primo caso al mondo di attacco estorsivo generato interamente da intelligenza artifi ... panorama.it

Nexi, uno dei principali operatori di pagamenti digitali in Italia. Ecco, una nuova ondata di attacchi sta prendendo di mira i suoi clienti. In questo caso, la tecnica sfruttata è quella dello “smishing”. Naturalmente non è Nexi ad orchestrare la truffa, ma dei malinte - facebook.com facebook

Mi dispiace per tutti per gli altri ma la pesante sconfitta della #Juventus in #Turchia contro il #Galatasaray suona anche come una lezione per chi ha trasformato il caso #Bastoni in una vera gogna mediatica. Insulti, offese, attacchi personali: non solo contro il g x.com