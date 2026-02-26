Attacchi digitali in crescita | il mercato della cybersicurezza in Italia vale 2,78 miliardi di euro +12% in un anno

Milano, 26 febbraio 2026 – Le minacce cyber in Italia sono in continua crescita, con un forte aumento degli incidenti e con pesanti ripercussioni sulle aziende: secondo la ricerca dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, nel 2025 oltre un terzo delle grandi imprese italiane (il 34%) ha subito attacchi cyber che hanno comportato costi significativi di ripristino e il 3% ha avuto anche un impatto sull'operatività. In questo scenario, il mercato italiano della cybersecurity ha raggiunto nel 2025 un valore di 2,78 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. E sette grandi aziende su dieci prevedono un incremento del budget per il 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

